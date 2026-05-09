2026年に77歳を迎えるビリー・ジョエル。『オネスティ』や『ピアノ・マン』など数々の名曲で世界を魅了し、日本でも長く愛されてきた存在だ。そんな彼の名曲の一つ『素顔のままで』にはロックにこだわり続けた彼の葛藤と決断があったという。一体何があったのか。 【画像】ビリー・ジョエルがミュージシャンになるきっかけとなったバンド ビートルズとの出会いが変えた人生 1949年5月9日にニュー