＜リライアンス・マトリックス選手権 presented by エプソン2日目◇9日◇6735ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香27歳の谷田侑里香は5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。17位タイからトータル7アンダーの13位タイに順位を上げた。長野未祈、伊藤二花はそれぞれトータル1オーバー・92位タイで決勝進出はならなかった。トータル18アンダ