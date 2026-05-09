時代とともに変わってきた恋愛の形。恋が終わったその後も、様変わりしているようだ。都内に住む、溝口あきさん（35）には忘れられない相手がいる。【映像】溝口さんが大金を使い「復縁させ屋」に依頼した内容（実際の映像）4年前、結婚を前提に彼氏と交際。しかし、突然LINEをブロックされ、別れ話もないまま関係は途切れたという。今も気持ちに区切りがつかないまま。そんな溝口さんが、続けてしまうのが元恋人のSNSを見てし