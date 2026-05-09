俳優の田中圭（41）が、元放送作家の鈴木おさむさん（54）のYouTubeチャンネルに登場。約1年ぶりにメディアに出演したという田中の姿に反響が寄せられている。【画像】約1年ぶりにメディア出演した田中圭（別カット）田中は2025年4月、週刊文春で、俳優・永野芽郁との不倫疑惑が報じられ、その後、双方の所属事務所がコメントを発表。交際関係について否定していた。約1年ぶりのメディア出演で空白の期間を語る2026年5月8日