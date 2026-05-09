◇インターリーグアストロズ10−0レッズ（2026年5月8日シンシナティ）アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）が8日（日本時間9日）、敵地でのレッズ戦に「2番・DH」で先発出場。7試合ぶりの本塁打となる13号を放った。2−0の6回1死一塁の第3打席で、相手先発左腕・ロドロの初球、内寄りの直球を捉えると、打球速度115・9マイル（約186・5キロ）の弾丸ライナーを右中間スタンドに突き刺した。4月30日のオリオー