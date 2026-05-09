元プロテニスプレーヤーで、現在はタレントなど多方面で活躍する杉山愛（50）が7日、自身のインスタグラムを更新。長男・悠さん（10）がテニスの公認大会に出場したことを報告し、真剣な顔つきで試合に臨む写真を多数公開した。【写真】「雰囲気半端ない!!完全に選手!!!!」10歳長男の闘志あふれる“試合ショット”を多数公開した杉山愛杉山は「私達のゴールデンウィークは @pisc_shonan で開催されたPITA CUP 12歳以下の4Cの公