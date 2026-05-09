アメリカのルビオ国務長官は、訪問先のローマでイタリアのメローニ首相と会談しました。【映像】握手を交わすルビオ国務長官とメローニ首相イタリアの国営メディアによりますと、イラン情勢が主な議題となり、メローニ氏は、ホルムズ海峡での機雷除去のために掃海艇を提供する用意があるとしつつも、議会の承認や、国際的枠組みが必要だと改めて慎重な考えを伝えたということです。その背後には、トランプ政権との冷え込んだ