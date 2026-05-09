歌手で女優の酒井法子（55）が9日までに自身のインスタグラムを更新。かつて共演した子役の驚きの転身を明かした。「Marvelous『横浜BUNTAI大会』〜旗揚げ10周年記念〜』にも伺って参りました」と記念ショットを披露。「生まれて初めて生の女子プロレスを体験致しました」とプロレス観戦を報告した。そのうえで「何故伺ったかと申しますと舞台『ごりょんさん』で主役の藤堂和子ママを演じた際に和子の幼少期を演じてく