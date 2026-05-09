俳優の山口智子が8日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。絶対NGの仕事を明かした。【写真】唐沢寿明との結婚生活を語った山口智子「いいですね、ライブな感じ」とスタジオの雰囲気にウキウキした様子を見せる山口。ライブ感が「大好き」としつつ「大好きだけど、舞台とかは絶対やらない」「俳優に属していながら、舞台は一回やったことない。絶対お断りしてる」と舞台出演がNGであることを明かした。藤