トヨタ自動車が発表した今年3月までの1年間の売上高は、日本の上場企業として初めて50兆円を超えました。【映像】日本企業初の売上高50兆円を超えたトヨタ自動車2025年度の決算でトヨタの売上高は50兆6849億円と、前の年より5.5パーセント増え、初めて50兆円を超えました。ハイブリッド車が好調だったことなどが影響しました。一方で、本業の儲けを示す営業利益は去年より21.5％減少し、3兆7662億円となりました。トランプ政