【モデルプレス＝2026/05/09】元SKE48の石田安奈が5月6日、自身のInstagramを更新。妊娠8ヶ月のふっくらしたお腹を公開し、話題となっている。【写真】セレブ生活話題の元SKE「可愛すぎる」ふっくらお腹公開◆石田安奈、妊娠8ヶ月のふっくらお腹を公開石田は「妊娠8ヶ月 お腹すーごい出てきたよ〜」とつづり、写真を投稿。白いワンピースとピンクのカーディガンを合わせた石田はソファにゆったり腰掛けており、ふっくらとしたお腹