◆米男子ゴルフツアートゥルーイスト選手権第２日（８日、ノースカロライナ州クウェイルホロークラブ=７５８３ヤード、パー７１）前日サスペンデッドになった第１ラウンドの残り後に第２ラウンドが行われ、５２位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１オーバーの４３位となった。４３位で第２ラウンドをスタートした松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、１ボギー、２