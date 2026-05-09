毎場所白熱する優勝争い、若手力士のめざましい活躍。令和の相撲人気は高止まりを続けているが、いつの世も真に人を魅了するのは、力士たちの磨かれた技と個性だ。ノンフィクションライターの武田葉月氏が、注目すべき現役力士たちを紹介するシリーズ「令和の名力士たち」。第6回は2026年春場所で優勝を果たし、約2年ぶりに大関へ返り咲いた30歳、モンゴル出身の霧島が登場する。＊＊＊【写真】子供の前では顔がとろける「霧島