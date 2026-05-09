JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年5月8日、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）との間で「プラネタリーディフェンス」における協力を強化・促進するための協力覚書（MOC）を5月7日にベルリンで締結したことを発表しました。JAXAによれば、ESAによる小惑星「Apophis（アポフィス）」の探査計画「RAMSES（ラムセス）」に関する協力協定にも署名が行われ、日欧の共同ミッションとしてApophisの探査実現を目指すことになりました。【▲ 小惑