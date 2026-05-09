歌手で俳優の小柳ルミ子（73）が8日、自身のブログを更新。歯の治療で、手術を受けることを明かした。【写真】「麻酔をして2時間程」の手術を受ける予定を明かした小柳ルミ子これまでにブログで度々、歯の治療をしていることを明かしていた小柳。今年1月には歯茎が腫れたため通院したところ、「現時点でのベストな応急処置」として“急きょ”手術を受けたことを明かしていた。「完全な手術は 仕事がひと段落してからです」と