開催：2026.5.9 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 2 - 0 [エンゼルス] MLBの試合が9日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとエンゼルスが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。 3回裏、4番 岡本和真 4球目を打ってセンターへのタイ