新卒入社直後、同期への劣等感から吐き気や疲労感が続く「身体症状症」を発症した川田さん（仮称）。焦りからの無理な復職で悪化を招きますが、退職を決断し「早く治さねば」という強迫観念を手放したことで症状が安定しました。休職中のカウンセリングを支えに、自分の心に耳を澄まし「限界に早く気づくこと」の大切さを語ってくれた体験談を紹介します。 体験者プロフィール： 川田さん（仮称） 島根県