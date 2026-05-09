開催：2026.5.9 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 3 - 4 [アスレチックス] MLBの試合が9日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアスレチックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。 4回裏、4番 ピート・アロンソ 初球を打って右中間スタンドへの