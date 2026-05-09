次男出産後の足の激痛から深部静脈血栓症と診断されたなおさん（仮称）。3人目妊娠時の悪化を機に、血栓ができやすい難病「先天性アンチトロンビンIII欠損症」と判明しました。一生薬を飲み続ける現実を受け入れつつ、医師の言葉を支えに4人目の出産も経験。納豆などの食事制限や長時間の同一姿勢を避ける工夫をしながら、同じ病気を抱えて妊娠・出産を望む女性たちへエールを送る体験談を紹介します。 ※本記事は、個人の