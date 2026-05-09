開催：2026.5.9 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 2 - 3 [ナショナルズ] MLBの試合が9日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとナショナルズが対戦した。 マーリンズの先発投手はロビー・スネリング、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。 1回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 初球を打ってセンターへのタイ