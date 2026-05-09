フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューヨーク・ニックス 日付：2026年5月9日（土） 開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia） 最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 94 - 108 ニューヨーク・ニックス NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ニューヨーク・ニックスがエクスフィニティ・モバイル・アリ&