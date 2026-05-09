中国メディアの第一財経は6日、中国で薬局の閉店ラッシュが起きているとし、その背景を報じた。記事によると、中国で薬局の「閉店ラッシュ」が止まらない。業界データをまとめる中康によると、2025年は全国で2万2000店の純減となった。24年第4四半期に減少へ転じて以降、薬局業界では再編が加速している。中小薬局の淘汰（とうた）が進む一方、大手薬局チェーンでは利益回復も見られている。中国本土の証券市場に上場する薬局チェ