大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）からなるMrs. GREEN APPLEは、デビュー10周年を迎えた昨年来、活動の規模とファンダムを爆発的に拡張している。2025年には自身初の5大ドームツアーで55万人を動員。2026年にはバンドでは史上最多となるMUFGスタジアム（国立競技場）4公演を敢行、今春からは地上波テレビのゴールデンタイムに冠レギュラー番組を持ち、朝ドラの主題歌を担当するなど国民的バンドとなった。そ