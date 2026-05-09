しっかり保湿をしようとすると、必要なアイテムがどんどん増えてしまいがち。気づいたら、棚の上がスキンケア用品でいっぱいに……。もともとはファスナー付きの化粧品ケースを使っていたのですが、開けたり閉めたりが面倒だなと感じていました。出しっぱなしにしても様になる、良い収納ケースがないか探していたときに、IKEAでぴったりのものを見つけたんです。インテリアをじゃましないけどかわいい収納ケース