猫がしっぽで前足を隠す理由と隠されている心理 猫がお尻を床につけ、上半身を立たせた状態で座りながら、長いしっぽでぐるりと体を巻いて前足を隠すように座っている様子は、「しっぽ巻き座り」とか「しっぽマフラー」などと呼ばれています。愛猫のこんな座り方を何度も見かけたことがあるかもしれません。愛猫がこのような座り方をしている理由や、そのときの心理を見てみましょう。 1.防寒対策の一環 布