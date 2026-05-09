子どもの頃から、母は私のやることにあまり口を出さない人でした。当時は「もっと言ってほしい」と物足りなさやモヤモヤを感じたこともあります。けれど大人になり、自分が親になった今、あの沈黙の裏にあった母の深い愛情に気づかされた出来事があります。 何も言わない母に感じていたモヤモヤ 私の母は昔から、私のやることにあまり口を出さない人でした。進路のことも、友人関係のことも、相談すれば話は聞いてくれるけれ