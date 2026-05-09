“元”放送作家の鈴木おさむ氏（54）が、作・演出を手掛ける舞台「母さん、ラブソングです。」が7月から東京・大阪など5都市で上演される。主演は俳優の田中圭（41）で、2025年4月に女優の永野芽郁（26）との不倫疑惑が報じられて以降に入った新規の仕事として、注目を集めている。【あわせて読む】田中圭が不倫騒動から約1年で表舞台に返り咲けたウラ…永野芽郁との違いは？今作は、鈴木氏と田中のコンビによる企画シリーズ第