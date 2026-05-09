記事ポイント大阪・泉州の老舗ニットメーカー「NARU FACTORY」が2026年3月1日に「#日本製ファッション応援プロジェクト」を始動インフルエンサーai・あさこ、ファッジフレンド(FUDGE) momo、イラストレーターむぴーとのコラボ商品を多数展開SNSでハッシュタグを付けて投稿するだけで誰でも参加でき、商品企画にも関わる「プロジェクトパートナー」も募集中 日本で流通する衣料品のうち、国内で生産されたものは現在約1〜2％に