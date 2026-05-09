５月９日の京都１Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝グーフィーは除外で１５頭立て）は、北村友一騎手が騎乗した１番人気のオウケンブラッド（牡３歳、栗東・畑端省吾厩舎）が直線で外から差し切り。２着に１馬身半差をつけて勝利した。勝ち時計は１分２４秒７。同馬の父オウケンワールドは、現役時代に６勝を挙げて種牡馬入り。３代母が南関東の名牝・ロジータで、伯父に２００１年のＪＢＣクラシックなどを勝ったレギ