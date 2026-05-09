ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、日差しと暑さから守ってくれて雨の日も使える、ディズニーデザイン「大きめサイズの1級遮光日傘」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「大きめサイズの1級遮光日傘」ミッキーモチーフ © Disney 価格：5,990円