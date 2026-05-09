日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）などに出演している精神科医の木村好珠（このみ）さんが、家族ショットを披露した。９日までに自身のインスタグラムを更新し「ミヤネ屋で公開したので、夫も顔出し写真公開笑」と説明。夜景の見えるレストランで撮影した一枚は「先日の結婚記念日のお祝い写真」だそうで、テーブルにはケーキが。「ＨａｐｐｙａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙをＨａｐｐｙｗｅｄｄ