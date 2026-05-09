ファンサービスの鬼と化した柴犬が、SNSで話題となっている。【映像】最大限のファンサをする様子（実際の映像）柴犬のらんまるくんは、ファンを大切にする。そのため、たとえロケ中であっても、ファンサービスを抜かりなく実行。密着取材中に、らんまるくんのファンだという女性に声をかけられると、らんまるくんは、ファンの女性にぶつかり稽古を申し出た。お母さんが、撮影中の取材班