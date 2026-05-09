「ブルージェイズ２−０エンゼルス」（８日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が先制＆決勝タイムリーを放つなど３打数１安打１打点。チームの連敗を４で止める活躍を見せた。０−０で迎えた三回１死一、二塁。左腕・デトマースと対戦した打席でカウント１−２と追い込まれながらもチェンジアップに食らいついた。打球は二遊間を破る先制の適時打。スタンドは大歓声に包まれた。これで岡本は５月に入って７試合連