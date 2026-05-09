山形県酒田市山谷の山林で複数の外傷がある高齢男性の遺体が発見され、酒田署は８日、クマに襲われたとみて調べていることを明らかにした。死因は出血死。頭部や腕など上半身を中心に引っかかれたような深い傷があったという。発表によると、同市の男性（７８）で、３日に山菜採りに出かけたまま行方が分からなくなっていた。遺体は５日午前に見つかり、直後に体長約１メートルのクマが草むらから現れたため、猟友会員が駆除し