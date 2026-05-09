キャッチボールするドジャース・佐々木＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は8日、佐々木朗希の次回登板を当初予定していた9日（日本時間10日）のブレーブス戦から、11日（同12日）のジャイアンツ戦に変更する方針を示した。9日は開幕から負傷者リスト（IL）に入っていた左腕のスネルが復帰し、今季初登板する。球団は8日、先発右腕のグラスノーを腰痛のため15日間のILに入れたこ