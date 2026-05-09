アメリカ・ワシントン州で、ボートが岩場に激突し、乗っていた人が海に投げ出される瞬間がカメラに捉えられた。警察は通報を受けて現場に急行したが、事故を起こしたボートから大量の酒瓶が見つかり、救助された男は飲酒運転で拘束された。ボートから大量の酒瓶アメリカ・ワシントン州で1日に撮影された、海岸を走るボート。次の瞬間、ボートは岩場に激突した。ひっくり返ったボートから、人が海に投げ出された。「走行中のボート