「広島−ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）広島が試合前練習開始前に青空ミーティングを開催した。アップを終えると、野手陣が一塁後方に集合。輪の中心に立った藤井ヘッドが約５分間、選手たちに身ぶり手ぶりを交えながら、熱弁を振るった。チームは８日・ヤクルト戦に１−４で敗れ、最下位・中日と１ゲーム差に。この日、中日が巨人に勝利し、カープがヤクルトに敗れれば最下位に転落する。