SteelSeriesは、次世代ゲーミングワイヤレスヘッドセット『Arctis Nova Pro Omni』を発表した。5月15日より、全国の家電量販店およびAmazon.co.jp、楽天市場にて順次発売される。 【画像あり】カラーバリエーションはブラック・ホワイト・ミッドナイトブルー 本製品は、PC、PlayStation、Xbox、Nintendo Switchやモバイル端末などの音声を最大4系統で同時にミックスできるほか、96kHz/24ビットのHi-