レアル・マドリードは現地時間10日にラ・リーガ第35節でバルセロナとの”エル・クラシコ”が控えている。引き分け以下で宿敵の優勝が目の前で決まる状況となっているが、選手同士が衝突するなどチーム状況は最悪となっている。直近ではウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデと、フランス代表MFオーレリアン・チュアメニがロッカールームで衝突。バルベルデが最終的に病院に搬送される事態となり、両者ともに高額な罰金を支払うこ