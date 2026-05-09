◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（９日・マツダスタジアム）広島の野手陣が緊急青空ミーティングを行った。アップ後に野手陣が一塁ベース後方付近に集合。藤井１軍ヘッドコーチらが約１０分間、ナインに熱弁した。前日８日のヤクルト戦（マツダ）で敗れ、今季ワーストタイの借金７。開幕３連勝と好スタートを切った今季だが、この日のヤクルト戦で敗れ６位・中日が巨人戦に勝利すれば、最下位に転落する。