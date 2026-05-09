Netflixシリーズ「マン・オン・ファイア」が快調だ。2026年4月30日の配信開始からの4日間で、視聴回数1,100万回を記録し、4月27日～5月3日の1週間でもっとも視聴されたテレビシリーズとなった。 本作はA・J・クィネルの名作小説『燃える男』を原作とするアクション・スリラー。かつてデンゼル・ワシントン＆ダコタ・ファニング主演『マイ・ボディガード』（2004）として映画化されたものを今回は