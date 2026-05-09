「ザ・ボーイズ」最終章・シーズン5に対して「フィラーエピソード（穴埋め回、つなぎ回）ばかりだ」という批判が集まるなか、クリエイターのエリック・クリプキが米のインタビューで反論している。 2026年4月8日より配信開始となった「ザ・ボーイズ」シーズン5では、キャラクターたちの内面描写に重点が置かれている。こうしたキャラクター主導のエピソード