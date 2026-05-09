俳優ヒョンビンの最優秀演技賞受賞の瞬間、客席の妻ソン・イェジンも、同じように忙しく動いていた。スマートフォンを掲げて、夫の姿を収め、それに応えるようにヒョンビンは、壇上で妻と息子に向けて愛を伝えた。【画像】『愛の不時着』夫妻、授賞式で濃厚な抱擁去る5月8日、ヒョンビンはソウル江南（カンナム）区のCOEXで開催された授賞式「第62回百想（ペクサン）芸術大賞」にて、Disney＋オリジナルドラマ『メイド・イン・コリ