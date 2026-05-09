【モデルプレス＝2026/05/09】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が5月6日、自身のInstagramを更新。料理のコツを披露し、話題となっている。【写真】49歳ナベプロ所属芸人「レシピ知りたい」フライパン調理の手料理披露◆アンガールズ山根、料理のコツを紹介山根は「オイスターソース使えば大体なんとなく本格的に仕上がるわ〜」とつづり、写真を投稿。4月27日に放送されたラジオ番組「ONE-J」（TBS系／毎週日曜あさ8時〜10時