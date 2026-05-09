【モデルプレス＝2026/05/09】女優の北香那が5月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】竹内涼真の恋人役話題の女優「レベチ」新ヘア公開◆北香那、レイヤー＋シースルーバング披露北は「カット、カラー、トリートメント、前髪縮毛矯正フルコースです。いつも丁寧にありがとございます」（※原文ママ）とつづり、新しいヘアスタイルを公開。これまでよりもより黒いダークトーンカラ