読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！忙しい大学生活を送っていた主人公のもとに、ある日突然、元カレから「会いたい」と連絡が届きます。懐かしさから軽い気持ちで彼の家を訪れたところ、思いもよらない修羅場に巻き込まれることになり……。元カレから突然届いた「会いたい」大学生活の忙しさに追われ、恋愛から少し離れていた頃のことです。突然、別れた元カレから「寂しいから久しぶりに会いたい」とメッセージ