パリらしい抜け感と洗練されたムードをまとった、ジバンシィの新作バッグ「ヴォワイユー バケット」が2026年5月7日より登場します。気負わないエレガンスを表現したデザインは、日常のスタイルをさりげなく格上げしてくれる存在♡カジュアルにもドレッシーにも寄り添う万能さと、上質なレザーの美しさが魅力の新アイコンバッグに注目です。 パリシックを映す新シルエット 「ヴォワイユー