落語家の笑福亭鶴瓶（74）が8日に放送されたTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）に出演。ゲストの女優との関係を明かした。この日のゲストは山口智子（61）。山口は23歳の時、俳優デビュー作でいきなり主演を務めたNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（1988年）で鶴瓶と共演した。山口は「結局、なんだかんだ半年以上。楽しい…ちょっと、今思えばつらかったけど楽しかったな」と撮影時を振り返り「鶴瓶さんのおかげで