○ブルージェイズ2−0エンゼルス●＜現地時間5月9日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが西地区最下位エンゼルスとのカード初戦に完封勝ち。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、先制適時打を放って勝利に貢献した。岡本は3回裏の第2打席、一死一、二塁の好機で先発左腕デトマーズの外角高めチェンジアップに食らい付き、二遊間を破る中前適時打。さらに、一死満塁から6番アーニー・クレ