2026年5月8日午後9時45分ごろ、札幌市豊平区中の島2条5丁目の市道で、通行人から「車が電柱にぶつかった」と警察に通報がありました。この事故で、乗用車を運転していた札幌市中央区の無職、高木雅寛さん（69）が病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、高木さんは単独で事故を起こしていて、搬送時、目立った外傷はなく、意識もあったということです。警察は事故の原因などを調べています。